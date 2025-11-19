VIDEO | Cámaras revelan el recorrido de Tanya antes de ser hallada sin vida

Imágenes captadas por una cámara de videovigilancia se han convertido en una pieza clave para la investigación de la desaparición y muerte de Tanya Rosy Choque Mejía, de 13 años. Las grabaciones muestran cómo la menor fue recogida por Bryan M., de 25 años, presunto agresor, a las 02:35 horas del domingo, momentos antes de que desapareciera.

Minutos después, a las 02:47, la cámara captó al mismo hombre comprando un paquete de cervezas en una tienda cercana, evidencia que ha permitido reconstruir parte del recorrido del sospechoso aquella madrugada. Las autoridades consideran estas imágenes fundamentales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Bryan M., quien fue detenido tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un yute en un barranco del camino a La Asunta, confesó que trasladó el cuerpo solo, mientras se encontraba en estado de ebriedad. Entre llantos y declaraciones entrecortadas, admitió: “No sabía qué hacer, estaba mareado, he tomado bastante… no pensé salir así en medios. Me arrepiento de todo”.

El hallazgo del cuerpo ocurrió en el tramo que une las comunidades de Arrozal y Colopampa, en el sector conocido como “la calabatea”. La confesión del sospechoso y la evidencia videográfica permitieron a los familiares localizar el sitio exacto donde estaba el cuerpo.

La comunidad de Chulumani reaccionó con indignación, quemaron la vagoneta en la que la menor fue vista por última vez y exigieron justicia, mientras se investigan posibles cómplices, pues los familiares sospechan de otras dos personas y una mujer que habrían estado en el vehículo el día del hecho.

La Fiscalía regional definirá la situación jurídica de Bryan M., quien será presentado ante un juez.

Mira el video:

