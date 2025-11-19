“¡Me arrepiento!”: Impactante confesión del sospechoso de la muerte de Tanya en Chulumani

Con llantos y frases entrecortadas, Bryan M., de 25 años, admitió estar en estado de ebriedad el día en que Tanya Rosy Choque Mejía, de 13 años, fue hallada sin vida. La menor había sido reportada como desaparecida el sábado 15 de noviembre tras salir de su casa para comprar material escolar.

“No sabía qué pasó… me arrepiento de todo”, declaró Bryan, mientras reconocía haber estado solo y trasladar el cuerpo en un yute hasta un barranco en el camino a La Asunta, en los Yungas.

En su confesión, Bryan describió con detalle la confusión y el miedo que sintió aquella madrugada: “No pensé salir así en medios, nunca me imaginé. Nadie sale con ese pensamiento de su casa… no la golpeé, no la toqué, nada. Estaba mareado, tomando, compartiendo… no sabía qué hacer, sentí desesperación, no sabía qué hacer, tal vez a lo que les ha pasado me entenderán”, afirmó entre sollozos.

El hombre relató cómo, después de encontrarse con la menor cerca de las 02:30 de la madrugada del domingo, la trasladó en una vagoneta y luego compró cerveza, mientras su estado de ebriedad aumentaba. “Estaba bien mareado… no sé qué ha pasado. Estaba solo, nadie me ayudó”, insistió.

El sospechoso narró que, tras encontrarse con la menor, continuó con sus actividades habituales sin medir las consecuencias: “Luego compré un paquete de cerveza, me fui a una fiesta, no sé cómo pasó todo esto. Solo estaba mareado, no sabía qué hacer”. Bryan reconoció que actuó sin compañía: “No me ayudó nadie, estaba solo y ahora me doy cuenta del horror de lo que ocurrió”.

Con profunda angustia, Bryan se dirigió a la familia de la víctima y al público que seguía su caso: “Sé que no tengo perdón, no hubiera querido que esto pasara. Es difícil explicar por qué suceden estas cosas, no sé cómo cambiar, solo sé que me arrepiento de todo”.

El hombre también hizo referencia a su vida cotidiana y responsabilidades, tratando de justificar su conducta desde su perspectiva: “Siempre he trabajado desde los 12 años, por mi mamá, por mis hermanos, no soy así, nunca quise que esto ocurriera. Pero ahora me toca asumir lo peor”.

Bryan describió el momento en que trasladó el cuerpo de la menor en un yute: “Él mismo indicó que ahí la ha botado el cuerpo”, confirmaron familiares, mientras relataba que se sentía desesperado y asustado, sin saber cómo enfrentar la situación ni qué consecuencias enfrentarían él y los implicados.

El testimonio de Bryan se convirtió en un eje central para la investigación, pero también generó indignación en la comunidad de Chulumani, que exigió justicia por la adolescente de 13 años y mostró su enojo quemando el vehículo en el que fue vista por última vez. "Quisiera cambiar esto, para que la niña estuviera con su familia y yo seguiría con mi vida", dijo a los medios.

El cuerpo de Tanya Rosy fue encontrado dentro de un yute celeste en el tramo que une las comunidades de Arrozal y Colopampa, en el sector conocido como “la calabatea”. Según familiares, Bryan condujo a los parientes hasta el lugar tras ser presionado por la turba y las fuerzas del orden.

Los vecinos de Chulumani reaccionaron con indignación: golpearon al sospechoso, quemaron la vagoneta y exigieron justicia. Los familiares de la menor creen que hay más personas implicadas: sospechan de otros dos hombres y una mujer que habrían estado en el vehículo el día de los hechos.

Este miércoles, la Fiscalía regional definirá la situación jurídica de Bryan M., quien será presentado ante un juez. Mientras tanto, la comunidad permanece consternada y exige respuestas ante la trágica pérdida de la adolescente.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play