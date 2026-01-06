Aprehenden al cuarto implicado en el asesinato de la mujer hallada en un freezer en el Plan 3000

La investigación por el asesinato de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado dentro de un freezer en la zona del Plan 3000, continúa avanzando. Este martes, la Policía Boliviana aprehendió al cuarto implicado en el caso, señalado por el Ministerio Público como una pieza clave en la logística posterior al crimen.

El fiscal Luis Hurtado informó que el detenido habría tenido una participación activa, principalmente en el traslado del electrodoméstico donde se encontraba el cuerpo sin vida de la víctima.

“Sería una persona que prácticamente ayudó a transportar el cuerpo sin vida de la mujer”, explicó la autoridad fiscal.

De acuerdo con la investigación, el sujeto no solo habría colaborado en el movimiento del freezer, sino que también guardó prendas de vestir pertenecientes a los presuntos autores materiales del asesinato, lo que refuerza su vinculación directa con el hecho.

Aunque inicialmente negó cualquier participación, las pericias policiales y los allanamientos realizados en su domicilio, ubicado en la zona de Guapilo, permitieron recolectar evidencia considerada clave para el caso.

Según Hurtado, estos elementos confirman que el hombre no fue un actor circunstancial, sino que tuvo un rol activo en el encubrimiento del crimen.

El Ministerio Público anunció que solicitará la detención preventiva del cuarto implicado, mientras continúan las investigaciones para establecer con precisión la participación de cada uno de los involucrados.





