“Bloquear el país no es legítimo”: Cainco rechaza protesta de la COB

Ante el anuncio de bloqueos de carreteras por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al Decreto Supremo 5503, el presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo, expresó una postura crítica y advirtió sobre los efectos negativos que estas medidas pueden generar en la economía y el empleo.

“Bloquear el país no es nunca legítimo”, afirmó Antelo, al remarcar que “lo legítimo es trabajar, producir y circular, como lo hace la mayoría de los bolivianos”. En ese sentido, cuestionó el impacto directo de las protestas en sectores productivos clave: “¿Es acaso legítimo que un productor que trabajó todo un año vea su cosecha detenida en una carretera?”.

El presidente de Cainco insistió en que las medidas de presión terminan afectando a quienes apuestan por el desarrollo del país.

“¿Es legítimo paralizar el esfuerzo de quienes sí creen que Bolivia puede salir adelante?”, sostuvo, al tiempo de advertir que los bloqueos interrumpen cadenas de suministro, encarecen costos y ponen en riesgo fuentes laborales.

Antelo subrayó que la salida a los conflictos debe construirse por la vía institucional y del entendimiento. “El consenso y las soluciones no se logran secuestrando el trabajo ni bloqueando el futuro”, afirmó, reiterando la necesidad de abrir espacios de diálogo entre los sectores sociales y el Gobierno para abordar las observaciones al DS 5503.

