Jean Pierre Antelo: “Bolivia se abre al mundo como una colmena que florece”

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, en el acto de inauguración del encuentro empresarial nacional e internacional Visión Bolivia 2025 con un discurso simbólico en el que comparó el trabajo de los empresarios bolivianos con el de las abejas que producen miel.

“Cada gota de miel fue creada por miles de abejas que, sin conocerse, trabajaron con un mismo propósito común: construir algo más grande que ellas mismas. Ese propósito se llama Bolivia”, expresó Antelo ante autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y empresarios de distintos sectores.

Durante su intervención, Antelo destacó que la miel representa la diversidad y fortaleza del país, al ser un producto que se produce en los nueve departamentos.

“La miel no entiende de fronteras ni de diferencias, solo entiende de cooperación, de constancia y de un propósito compartido”, afirmó.

El líder empresarial sostuvo que Bolivia vive una etapa de apertura y nuevas oportunidades, comparando esta visión con una colmena que se abre al sol para mostrar su potencial al mundo.

“Hoy nos abrimos hacia nuevas alianzas, nuevas rutas comerciales y proyectos que van a transformar nuestra riqueza y nuestro talento en prosperidad compartida”, manifestó.

Antelo señaló que el empresariado nacional está preparado para construir un futuro basado en la unidad y reglas claras que favorezcan la inversión y el desarrollo.

“Ninguna abeja hace la miel sola. Ningún país crece desde el aislamiento. Necesitamos sincronía, visión y confianza en un propósito común”, enfatizó.

Finalmente, invitó a los participantes a llevar el frasco de miel entregado durante el evento como símbolo del trabajo conjunto y del compromiso de construir una Bolivia abierta al mundo.

“El futuro no se espera, se construye. Y estoy seguro de que no hay vuelta atrás”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play