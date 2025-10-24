Empresarios se reunirán con Rodrigo Paz en busca de proyectar un nuevo modelo productivo renovado

El presidente de la Federación de Empresarios Privados, Óscar Mario Justiniano, confirmó su participación en el encuentro con el presidente electo, Rodrigo Paz, que se llevará a cabo este sábado en las instalaciones de Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra. A la cita también fueron convocados representantes de distintos sectores productivos.

“Garantizamos nuestra presencia, entendiendo que los retos que se vienen en Bolivia son en distintos ámbitos. Fuera de atender lo urgente, también hay que atender lo importante, como la generación de empleos y certidumbre al país, y eso es lo que el empresariado está dispuesto a trabajar con el presidente electo”, afirmó Justiniano.

El dirigente empresarial identificó la falta de dólares como uno de los principales detonantes de la crisis económica que atraviesa el país, vinculada a la escasez de combustibles y al incremento de la inflación.

Diálogo y apertura con el sector privado

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, destacó la voluntad del futuro mandatario para establecer un trabajo conjunto con el empresariado nacional.

“Creo que el mensaje que se debe lanzar en este primer encuentro es la voluntad del sector privado en poder responder ante las necesidades que hoy tiene el país. Las dificultades con el combustible, la inflación y la falta de dólares son temas que deben ser encarados”, señaló Antelo.

Un nuevo modelo productivo

Desde Cainco remarcaron que el momento actual representa una oportunidad para repensar el modelo productivo boliviano, con una visión integral que impulse el desarrollo de los nueve departamentos del país.

Mira la programación en Red Uno Play