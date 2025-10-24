Rodrigo Paz convoca a productores y empresarios a una reunión en Santa Cruz

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, convocó al sector productivo y empresarial del país a una reunión este sábado a las 10:00, en los predios de Fexpocruz, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas para la reactivación económica.

El anuncio fue realizado por Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), quien adelantó que durante el encuentro se expondrá al mandatario electo el modelo productivo cruceño y los principales desafíos que enfrenta el sector.

“Lo vamos a recibir para empezar a trabajar con la esperanza de tener un mejor país, para poder salir de esta crisis económica que le está doliendo a la gente. Las calles hablan, las colas hablan, el dólar habla”, señaló Frerking.

Entre los temas a tratar se incluyen la falta de combustibles, la inseguridad jurídica, los avasallamientos y la escasez de dólares, problemas que, según los empresarios, están afectando gravemente la producción nacional.

Frerking recordó que el modelo productivo de Santa Cruz se sustenta en tres pilares transversales: producción, seguridad jurídica e inversión, y remarcó que el abastecimiento de diésel será otro punto clave en la agenda.

Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), destacaron la apertura del presidente electo y de su equipo técnico para trabajar de la mano con el sector privado, considerando sus aportes fundamentales en el proceso de reconstrucción económica que enfrenta el país ante la inflación, la falta de dólares y la escasez de combustibles.

