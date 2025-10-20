CAO pide reunión con Rodrigo Paz para reactivar el aparato productivo del país

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, felicitó al presidente electo, Rodrigo Paz, y lo convocó a una reunión con el sector agropecuario para compatibilizar acciones urgentes que permitan reactivar el aparato productivo nacional, al que calificó como “en terapia intensiva”.

Los productores expresaron su disposición de ser parte activa en la reconstrucción económica del país, recordando que el campo no solo produce alimentos para millones de bolivianos, sino que ha sostenido la economía en los momentos más críticos.

“El campo boliviano está unido y será un aliado indispensable para las nuevas decisiones que tome el Gobierno. Desde la producción agropecuaria nace la posibilidad real de generar divisas, empleos y más alimentos. El campo debe ser un pilar esencial en la recuperación económica nacional”, afirmó Frerking.

No renunciarán a sus demandas

El titular de la CAO remarcó que el sector no renunciará a sus demandas históricas y continuará exigiendo la aprobación del uso de la biotecnología, la defensa de la seguridad jurídica, la liberación de la banda de precios, la libre exportación sin restricciones y el abastecimiento permanente de combustibles.

“La CAO reafirma su compromiso de trabajar junto al nuevo Gobierno, aportando con la capacidad, la experiencia y la visión de una Bolivia productiva, diversa y orientada a producir más y mejor para todos los bolivianos”, agregó.

Frerking concluyó señalando que el campo boliviano será un actor clave en esta nueva etapa de desarrollo que impulsa la administración de Rodrigo Paz, con la meta de recuperar la estabilidad y el crecimiento económico del país.

