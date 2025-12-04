Reservas en divisas solo alcanzan para 12 días de importación de combustibles, según analista

El Banco Central de Bolivia (BCB) detalló este jueves que las Reservas Internacionales Netas (RIN) llegaron a 3.277 millones de dólares hasta el 2 de diciembre. Sin embargo, la entidad advirtió que dentro de ese total apenas 75 millones son divisas líquidas, mientras que la mayor parte corresponde a oro.

El analista económico Fernando Romero señaló que, pese a una leve recuperación en los últimos dos meses, la situación sigue siendo “alarmante”, sobre todo por el bajo nivel de divisas disponibles para la economía boliviana.

Explicó que entre octubre y el 2 de diciembre hubo un incremento del 2% en las reservas, impulsado exclusivamente por la subida del precio internacional del oro. Aclaró que no hubo mayor acumulación del metal.

“Las divisas actualmente están en 75 millones de dólares, un número tan pequeño que solo alcanzaría para aproximadamente 10 a 12 días de importación de carburantes”, advirtió.

En cuanto al oro, observó que las reservas cayeron un 5%, pasando de 24,12 toneladas en octubre a 22,9 toneladas. Sin embargo, subrayó que dentro de ese total existen componentes que no deberían considerarse plenamente disponibles.

Según Romero, 6,6 toneladas están pignoradas, es decir, empeñadas sin traslado físico, y otras 2,6 toneladas corresponden a oro en tránsito.

“A mi parecer, esas cantidades no pueden considerarse reservas estatales efectivas. Sería importante que el BCB lo aclare”, sostuvo.

El economista también observó que Bolivia no estaría cumpliendo el mínimo de 22 toneladas exigido por la Ley del Oro 1503. Recordó que desde su aprobación se realizaron ventas y monetización por más de 56 toneladas, lo que reduce el margen operativo.

En cuanto al comportamiento de los precios, subrayó que Bolivia no se encuentra en un escenario hiperinflacionario, ya que el fenómeno exige un incremento mensual del 50%. No obstante, alertó sobre posibles presiones si la tendencia deteriorada de las reservas continúa.

“Si este proceso continúa, existe un riesgo latente de un default, una crisis de balanza de pagos y un proceso inflacionario más fuerte del que vivimos hoy”, señaló.

El analista concluyó que el panorama expuesto por el BCB debe llevar al Gobierno a encaminar medidas urgentes para corregir el rumbo económico, siendo el déficit fiscal uno de los puntos más críticos.

