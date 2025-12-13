Oro con destino a Dubái: incautan 30 kilos en el aeropuerto de El Alto y aprehenden a dos personas

Un operativo ejecutado al interior del Aeropuerto Internacional de El Alto culminó con la incautación de aproximadamente 30 kilos de oro de alta pureza y la aprehensión de dos personas, incluyendo un funcionario público.

El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Yoshiro Armendia, informó que el mineral fue detectado porque su propietaria declaró una pureza inferior a la real.

"La persona había declarado que tenía una pureza de un 85-88% de pureza de oro, pero los expertos mencionan que tenía más del 90% de pureza".

El oro, que se encontraba en aproximadamente tres lingotes, tenía como destino la ciudad de Dubái. Aunque la exportación del oro se realizaba de forma legal, las autoridades investigan los motivos por los cuales se habría alterado la declaración sobre la pureza de los lingotes.

Funcionario público implicado

El operativo resultó en la detención de dos personas, una particular y un funcionario:

Funcionario público: Se trata de un empleado de la empresa encargada, quien tenía conocimiento sobre la pureza real del oro. Será investigado por el delito de incumplimiento de deberes .

Persona particular: La propietaria enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y afectación al Estado.

El metal incautado ha sido puesto bajo custodia en las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB). La Felcc continuará con las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

Mira la programación en Red Uno Play