TEMAS DE HOY:
vendía pornografía El Colla reo estafador

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Sectores aguardan que ley transitoria de combustible sea aprobada este jueves

Cívicos y parlamentarios esperan que el proyecto sea tratado con dispensación de trámite y que los privados puedan importar carburantes por 90 días.

Miguel Ángel Roca Villamontes

22/10/2025 15:30

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley presentado por el Comité Cívico pro Santa Cruz, que autoriza a los privados a importar combustibles por un periodo de 90 días.

El diputado por Creemos, Walty Eguez, manifestó su expectativa de que la norma sea aprobada este jueves con dispensación de trámite, y reconoció que el precio del carburante tendrá un ajuste, dado que no estará sujeto a la subvención estatal.

“Entendemos que el nuevo precio del diésel estará entre Bs 9,50 y Bs 10,50. Esto cambia porque, como saben, los precios de los combustibles están indexados a los precios internacionales. Los productores han sido claros: el combustible más caro es el que no hay”, explicó Eguez.

Por su parte, Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, expresó su confianza en que el proyecto sea aprobado este jueves y permita normalizar la provisión de combustibles, poniendo fin a las largas filas registradas en las estaciones de servicio de todo el país.

“Mañana tendría que aprobarse esta ley para que, de una vez, se facilite la provisión de combustibles para todo el país”, señaló el dirigente cívico.

Agro en emergencia

La falta de diésel está afectando gravemente la cosecha de 350.000 hectáreas de soya en el norte integrado de Santa Cruz. Desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) advirtieron que los productores no están accediendo al volumen necesario de combustible, lo que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD