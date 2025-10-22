La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley presentado por el Comité Cívico pro Santa Cruz, que autoriza a los privados a importar combustibles por un periodo de 90 días.

El diputado por Creemos, Walty Eguez, manifestó su expectativa de que la norma sea aprobada este jueves con dispensación de trámite, y reconoció que el precio del carburante tendrá un ajuste, dado que no estará sujeto a la subvención estatal.

“Entendemos que el nuevo precio del diésel estará entre Bs 9,50 y Bs 10,50. Esto cambia porque, como saben, los precios de los combustibles están indexados a los precios internacionales. Los productores han sido claros: el combustible más caro es el que no hay”, explicó Eguez.

Por su parte, Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, expresó su confianza en que el proyecto sea aprobado este jueves y permita normalizar la provisión de combustibles, poniendo fin a las largas filas registradas en las estaciones de servicio de todo el país.

“Mañana tendría que aprobarse esta ley para que, de una vez, se facilite la provisión de combustibles para todo el país”, señaló el dirigente cívico.

Agro en emergencia

La falta de diésel está afectando gravemente la cosecha de 350.000 hectáreas de soya en el norte integrado de Santa Cruz. Desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) advirtieron que los productores no están accediendo al volumen necesario de combustible, lo que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país.

