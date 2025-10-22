Tome previsiones: verduras suben en los mercados y comerciantes culpan a la falta de combustible

La papa, cebolla, zanahoria y tomate registran nuevas alzas en los mercados cruceños. Comerciantes atribuyen la subida a la escasez de diésel.
21/10/2025 22:23
Escuchar esta nota
Los precios de los productos de la canasta familiar volvieron a subir en los principales centros de abastecimiento de Santa Cruz. Entre los más afectados están la zanahoria, la papa, el tomate y la cebolla verde.
“Todo sigue caro, pocos productos están llegando por el tema del combustible”, afirmó una de las comerciantes del mercado Abasto.
Así están los precios:
Zanahoria: 3 libras a Bs 10 / bolsa a Bs 500
Cebolla verde: 3 libras a Bs 10 / arroba entre Bs 70 y 80
Papa harinosa: subió de Bs 45 a Bs 60 por arroba
Tomate: bajó ligeramente a Bs 12 el kilo (estaba en Bs 15)
La variación de precios responde, según comerciantes, a la falta de carburantes que retrasa la llegada de productos del campo a los mercados.
La situación genera preocupación entre las familias, que deben ajustar su presupuesto diario frente a una escalada de precios que ya se extiende por varias semanas.
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55