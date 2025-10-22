Tome previsiones: verduras suben en los mercados y comerciantes culpan a la falta de combustible

Los precios de los productos de la canasta familiar volvieron a subir en los principales centros de abastecimiento de Santa Cruz. Entre los más afectados están la zanahoria, la papa, el tomate y la cebolla verde.

“Todo sigue caro, pocos productos están llegando por el tema del combustible”, afirmó una de las comerciantes del mercado Abasto.

Así están los precios:

Zanahoria: 3 libras a Bs 10 / bolsa a Bs 500

Cebolla verde: 3 libras a Bs 10 / arroba entre Bs 70 y 80

Papa harinosa: subió de Bs 45 a Bs 60 por arroba

Tomate: bajó ligeramente a Bs 12 el kilo (estaba en Bs 15)

La variación de precios responde, según comerciantes, a la falta de carburantes que retrasa la llegada de productos del campo a los mercados.

La situación genera preocupación entre las familias, que deben ajustar su presupuesto diario frente a una escalada de precios que ya se extiende por varias semanas.

