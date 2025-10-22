La medida se mantendrá hasta conseguir el cupo de diésel asignado al surtidor de Santa Rita.
21/10/2025 20:23
Transportistas del municipio de El Torno reinstalaron anoche el bloqueo a la altura de Santa Rita, en la ruta que conecta con los Valles Cruceños, exigiendo la entrega del cupo de diésel asignado a la zona.
La medida fue retomada tras un cuarto intermedio de una hora y media, que, según los movilizados, no tuvo ninguna respuesta de las autoridades.
“El bloqueo ahora será indefinido. No daremos otro cuarto intermedio hasta que tengamos respuesta y hayan entregado el cupo de diésel al surtidor de Santa Rita”, declararon los transportistas.
Los conductores denunciaron que llevan más de una semana esperando carburante y manifestaron su molestia por la escasez de diésel y gasolina que afecta tanto al transporte como a la producción local.
Pasajeros cruzan a pie y hacen trasbordo
La protesta obligó a pasajeros a caminar con sus pertenencias para trasbordar vehículos al otro lado del punto de bloqueo y continuar hacia sus destinos.
