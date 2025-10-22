TEMAS DE HOY:
Juicio Odalys Vaquiata Accidente de Tránsito en Melga Maltrato animal en Cochabamba

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Transportistas retoman bloqueo en El Torno y anuncian protesta indefinida por falta de combustible

La medida se mantendrá hasta conseguir el cupo de diésel asignado al surtidor de Santa Rita. 

Naira Menacho

21/10/2025 20:23

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Transportistas del municipio de El Torno reinstalaron anoche el bloqueo a la altura de Santa Rita, en la ruta que conecta con los Valles Cruceños, exigiendo la entrega del cupo de diésel asignado a la zona.

La medida fue retomada tras un cuarto intermedio de una hora y media, que, según los movilizados, no tuvo ninguna respuesta de las autoridades.

El bloqueo ahora será indefinido. No daremos otro cuarto intermedio hasta que tengamos respuesta y hayan entregado el cupo de diésel al surtidor de Santa Rita”, declararon los transportistas.

Los conductores denunciaron que llevan más de una semana esperando carburante y manifestaron su molestia por la escasez de diésel y gasolina que afecta tanto al transporte como a la producción local.

Pasajeros cruzan a pie y hacen trasbordo

La protesta obligó a pasajeros a caminar con sus pertenencias para trasbordar vehículos al otro lado del punto de bloqueo y continuar hacia sus destinos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD