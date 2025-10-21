¡Atención, fraternidades! Este viernes se presenta oficialmente el Carnaval de Oruro 2026

Las autoridades municipales anunciaron la presentación oficial del Carnaval de Oruro 2026, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, para este próximo viernes 24 de octubre.

La capital del folclore de Bolivia dará el anuncio a partir de las 19:00 horas, en la avenida Cívica Sanjinés Vincenti, con una serie de actividades llenas de alegría, música y tradición.

“Queremos invitar a toda la población en su conjunto a esta gran actividad como es la presentación del Carnaval de Oruro 2026. De esta forma queremos llegar a toda Bolivia y el mundo”, dijo el secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Vásquez.

El lanzamiento de la fiesta llena de devoción y cultura tendrá la participación de las agrupaciones Bonanza, Tupay, Pepe Murillo, Elga Zuleta y Daril Muñoz.

En la ocasión también se presentará el spot y el afiche promocional del Carnaval de Oruro 2026.

Para este año se indicó que se cursarán invitaciones al presidente electo Rodrigo Paz y otras autoridades.

