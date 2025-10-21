TEMAS DE HOY:
Juicio Odalys Vaquiata Accidente de Tránsito en Melga Maltrato animal en Cochabamba

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Atención, fraternidades! Este viernes se presenta oficialmente el Carnaval de Oruro 2026

El lanzamiento de la fiesta llena de devoción y cultura tendrá la participación de las agrupaciones Bonanza, Tupay, Pepe Murillo, Elga Zuleta y Daril Muñoz.

Naira Menacho

21/10/2025 18:30

Foto: ABI.
Oruro

Escuchar esta nota

Las autoridades municipales anunciaron la presentación oficial del Carnaval de Oruro 2026, Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, para este próximo viernes 24 de octubre.

La capital del folclore de Bolivia dará el anuncio a partir de las 19:00 horas, en la avenida Cívica Sanjinés Vincenti, con una serie de actividades llenas de alegría, música y tradición.

 “Queremos invitar a toda la población en su conjunto a esta gran actividad como es la presentación del Carnaval de Oruro 2026. De esta forma queremos llegar a toda Bolivia y el mundo”, dijo el secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Vásquez.

El lanzamiento de la fiesta llena de devoción y cultura tendrá la participación de las agrupaciones Bonanza, Tupay, Pepe Murillo, Elga Zuleta y Daril Muñoz.

En la ocasión también se presentará el spot y el afiche promocional del Carnaval de Oruro 2026.

Para este año se indicó que se cursarán invitaciones al presidente electo Rodrigo Paz y otras autoridades.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD