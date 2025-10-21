“Queremos trabajar”: Bloqueo en la comunidad Puerto Rico de El Torno por escasez de diésel

En la comunidad de Puerto Rico, ubicada en el municipio de El Torno, se registra un bloqueo en la carretera antigua que conecta con Cochabamba, como protesta por la persistente escasez de combustible que afecta a la región.

Los movilizados, en su mayoría transportistas y vecinos del municipio, exigen el abastecimiento urgente de diésel, denunciando que llevan más de una semana haciendo fila sin lograr cargar combustible.

“Estamos más de una semana en la cola por diésel. Queremos trabajar, por favor”, se lee en los carteles que portan los manifestantes.

La medida de presión generó una extensa fila de vehículos, tanto livianos como pesados, que permanecen varados en la zona, afectando el tránsito y la logística de transporte entre Santa Cruz y Cochabamba.

“Queremos diésel para El Torno”, reiteran los bloqueadores, quienes aseguraron que no levantarán la medida hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades.

