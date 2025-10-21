TEMAS DE HOY:
maltrato a tres niños material pornográfico intento de abuso

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Queremos trabajar”: Bloqueo en la comunidad Puerto Rico de El Torno por escasez de diésel

Los movilizados, en su mayoría transportistas y vecinos del municipio, exigen el abastecimiento urgente de diésel, denunciando que llevan más de una semana haciendo fila sin lograr cargar combustible.

Charles Muñoz Flores

21/10/2025 12:10

Bloqueo en Puerto Rico, El Torno, por escasez de diésel. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En la comunidad de Puerto Rico, ubicada en el municipio de El Torno, se registra un bloqueo en la carretera antigua que conecta con Cochabamba, como protesta por la persistente escasez de combustible que afecta a la región.

Los movilizados, en su mayoría transportistas y vecinos del municipio, exigen el abastecimiento urgente de diésel, denunciando que llevan más de una semana haciendo fila sin lograr cargar combustible.

“Estamos más de una semana en la cola por diésel. Queremos trabajar, por favor”, se lee en los carteles que portan los manifestantes.

La medida de presión generó una extensa fila de vehículos, tanto livianos como pesados, que permanecen varados en la zona, afectando el tránsito y la logística de transporte entre Santa Cruz y Cochabamba.

“Queremos diésel para El Torno”, reiteran los bloqueadores, quienes aseguraron que no levantarán la medida hasta recibir una respuesta concreta de las autoridades.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD