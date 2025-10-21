Cementerio General de Cochabamba realiza refacciones para Todos Santos

Con miras a la festividad de Todos Santos, el personal del Cementerio General de Cochabamba realiza los últimos trabajos de refacción y mantenimiento en el camposanto, con el objetivo de recibir a los visitantes con una imagen renovada.

“Es el cementerio más antiguo, que cumplirá 200 años en 2026. Estamos haciendo los últimos retoques con miras al 31 de octubre, cuando se realiza la visita nocturna, y al 2 de noviembre, fecha central de Todos Santos”, indicó el administrador del Cementerio, Miguel Pantoja.

Entre los trabajos ejecutados se incluyen emboquillado de nichos, reparación de bloques afectados por salitre, limpieza de canaletas y mantenimiento general en los 85 bloques que conforman el recinto. Además, se están instalando bancas metálicas y coloniales en diferentes sectores para brindar mayor comodidad a los visitantes.

“Tenemos ya varios bloques con mantenimiento y reparación, listos para ser pintados. También estamos trabajando en las áreas verdes, especialmente en la zona posterior a la iglesia, donde se instala un sistema de riego por aspersión. El cementerio abarca unas 16 hectáreas”, detalló Pantoja.

Asimismo, la administración informó sobre la reinstalación de 24 cámaras de vigilancia con fibra óptica, además de la implementación de un preamplificador, cuatro amplificadores y 12 parlantes, con el fin de mejorar la seguridad y la comunicación interna durante las actividades.

