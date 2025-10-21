TEMAS DE HOY:
Caso Odalys Vaquiata: Fiscalía notifica a las partes para presentar pruebas antes del juicio oral

La familia de Odalys entregó nuevas pruebas documentales y periciales. El juicio por feminicidio será en noviembre.

Silvia Sanchez

21/10/2025 16:29

La Paz, Bolivia

La defensa de la familia de Odalys Vaquiata informó que la Fiscalía notificó a las partes para la presentación de pruebas de cargo y descargo de manera particular, como paso previo al inicio del juicio oral.

“Independientemente de las pruebas que ha presentado la Fiscalía, nosotros estamos proponiendo nuestras pruebas particulares, es decir, documentales y periciales”, señaló uno de los abogados de la familia.

El juicio oral por el feminicidio de Odalys Vaquiata se instalará en noviembre, según confirmaron fuentes judiciales. La familia de la víctima exige una sentencia ejemplar contra el principal acusado, Joel S. P., pareja de la joven, y contra los demás implicados en el caso.

Asimismo, la familia solicita que también sean procesados los padres del acusado, por la presunta comisión del delito de encubrimiento.

Odalys Vaquiata desapareció en marzo de 2024 en circunstancias que involucraron directamente a Joel S. P. Días después, la investigación reveló indicios de feminicidio, lo que generó indignación social y una serie de movilizaciones exigiendo justicia.

 

