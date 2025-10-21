Policías rescatan a perritos que estaban a punto de ahogarse en un canal de riego en Cochabamba

Un emotivo rescate fue protagonizado por funcionarios de la Estación Policial Integral (EPI) 5 Alalay Sud, quienes acudieron al llamado de vecinos de la zona de Valle Hermoso, en la ciudad de Cochabamba, alertados por la presencia de dos perritos que corrían riesgo de ahogarse tras caer a un canal de riego.

De inmediato, una patrulla policial llegó hasta la avenida Valle Hermoso, detrás de la unidad educativa El Salvador, donde identificaron a los animales dentro del agua. Con la colaboración de los vecinos, los efectivos se organizaron y realizaron un operativo improvisado de rescate.

Uno a uno, los perritos fueron sacados del canal y puestos a salvo en un lugar seguro, ante la mirada atenta y agradecida de los vecinos, que no dudaron en aplaudir la labor policial.

Los residentes de la zona agradecieron el compromiso y la rápida acción de los uniformados, mientras que los agentes recomendaron a la población evitar dejar a sus mascotas sin supervisión o en la calle, para prevenir este tipo de situaciones.

Video;

