TEMAS DE HOY:
Robo en domicilio accidente de tránsito Robo a mano armada

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“Desde el día 1 habrá soluciones”, dice Espinoza sobre el tema del combustible en la gestión de Rodrigo Paz

Gabriel Espinoza, líder del equipo económico del Partido Demócrata Cristiano (PDC), informó que el presidente electo se reunió con el gobierno de Paraguay y Uruguay para que provean de combustible al país.

Naira Menacho

20/10/2025 23:25

Foto: Red Uno de Bolivia.
La Paz

Escuchar esta nota

Tras conocerse los resultados del balotaje que dan como presidente electo a Rodrigo Paz, el equipo económico del Partido Demócrata Cristiano (PDC) anunció gestiones para asegurar el suministro de combustible a partir de noviembre.

Gabriel Espinoza, líder del equipo económico del PDC, informó que ya se están cerrando acuerdos con Paraguay y Uruguay para abastecer al país desde el primer día del nuevo gobierno.

“Se está preparando la transición del mando y en paralelo estamos cerrando acuerdos para proveer de combustible el 8 de noviembre (…) estamos dando señales claras para que desde el día 1 del gobierno ya se empiecen a sentir las soluciones a los problemas”, afirmó.

Espinoza indicó que se han sostenido reuniones con ambos gobiernos, y que la cooperación de Estados Unidos facilitó el acercamiento con Uruguay.

“Estamos trabajando para que a través de estos gobiernos podamos recibir parte de sus reservas; en el caso de Uruguay eso es absolutamente posible”, explicó.

Según el programa económico del PDC, el mecanismo acordado para la compra de combustible sería a través de pagos diferidos a tres meses, una fórmula que permitiría agilizar la importación sin impacto inmediato en las reservas internacionales.

El anuncio se produce en medio de una crisis de abastecimiento de diésel y gasolina que ha generado preocupación en distintos sectores productivos del país.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD