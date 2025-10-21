“Desde el día 1 habrá soluciones”, dice Espinoza sobre el tema del combustible en la gestión de Rodrigo Paz

Tras conocerse los resultados del balotaje que dan como presidente electo a Rodrigo Paz, el equipo económico del Partido Demócrata Cristiano (PDC) anunció gestiones para asegurar el suministro de combustible a partir de noviembre.

Gabriel Espinoza, líder del equipo económico del PDC, informó que ya se están cerrando acuerdos con Paraguay y Uruguay para abastecer al país desde el primer día del nuevo gobierno.

“Se está preparando la transición del mando y en paralelo estamos cerrando acuerdos para proveer de combustible el 8 de noviembre (…) estamos dando señales claras para que desde el día 1 del gobierno ya se empiecen a sentir las soluciones a los problemas”, afirmó.

Espinoza indicó que se han sostenido reuniones con ambos gobiernos, y que la cooperación de Estados Unidos facilitó el acercamiento con Uruguay.

“Estamos trabajando para que a través de estos gobiernos podamos recibir parte de sus reservas; en el caso de Uruguay eso es absolutamente posible”, explicó.

Según el programa económico del PDC, el mecanismo acordado para la compra de combustible sería a través de pagos diferidos a tres meses, una fórmula que permitiría agilizar la importación sin impacto inmediato en las reservas internacionales.

El anuncio se produce en medio de una crisis de abastecimiento de diésel y gasolina que ha generado preocupación en distintos sectores productivos del país.

