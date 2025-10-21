TEMAS DE HOY:
Pando es el cuarto departamento en cerrar el cómputo oficial del balotaje

El Tribunal Electoral Departamental de Pando concluyó el 100% de su recuento de votos, otorgando la victoria al PDC con una ventaja de casi diez puntos sobre la Alianza Libre.

Milen Saavedra

20/10/2025 23:36

Capacitación de jurados en Pando. Foto: Fuente Directa.
Pando, Bolivia

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando se convirtió en la cuarta región del país en cerrar oficialmente el cómputo de votos de la segunda vuelta, confirmando el triunfo del binomio Partido Demócrata Cristiano (PDC) en el departamento.

Según los datos finales, el PDC obtuvo el 54,83% de la preferencia electoral, mientras que la Alianza Libre se quedó con el 45,17%. 

En el departamento amazónico, un total de 78.611 ciudadanos estaban habilitados para sufragar, de los cuales 64.132 personas acudieron a las urnas.

El desglose final de los resultados es el siguiente:

  • PDC: 33.736 votos (54,83%)

  • Libre: 27.796 votos (45,17%)

  • Votos válidos: 61.532 votos

  • Votos nulos: 2.134

  • Votos blancos: 466

El cierre del cómputo en Pando, un departamento con una población electoral más reducida, avanza el recuento a nivel nacional, dejando a la expectativa los resultados de los departamentos restantes.

 

