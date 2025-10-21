Chuquisaca cierra el cómputo oficial con victoria para el PDC

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) logró una nueva victoria en el balotaje presidencial, esta vez en el departamento de Chuquisaca, donde obtuvo el 53,72% de los votos (162.429), frente al 46,28% (139.958) alcanzado por la Alianza Libre.

Con este resultado, Chuquisaca se convierte en el tercer departamento en cerrar oficialmente su conteo, sumándose a Oruro —también ganado por el PDC— y Tarija, donde se impuso la Alianza Libre.

De los 384.825 ciudadanos habilitados para votar en Chuquisaca, 322.465 acudieron a las urnas el pasado domingo. Según el cómputo del Tribunal Electoral Departamental (TED), los votos válidos representaron el 93,77% del total, mientras que los votos blancos fueron 3.462 (1,07%) y los nulos alcanzaron los 16.616 (5,15%).

El conteo en Chuquisaca se realizó a partir de las 19:00 horas del domingo, momento en que se instaló la sala plena del TED con la presencia de observadores internacionales y delegados de las agrupaciones políticas. En total, se computaron 1.815 actas sin mayores incidentes, en un proceso calificado como transparente por las autoridades electorales.

Captura cómputo TSE

A nivel nacional, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, estimó que el cómputo oficial concluirá este martes, luego de procesar las 35.253 actas correspondientes al balotaje. Con un avance significativo en todo el país, se perfila la confirmación de la victoria de Rodrigo Paz, candidato del PDC, como nuevo presidente de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play