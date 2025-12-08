Entre ‘Dancing Queen’ y ‘Ram Pam Pam’: Susana mejora e Iribel deslumbra con su invitada estrella

La noche de eliminación arrancó con mucha expectativa y tensión en La Gran Batalla. Los primeros en subir al escenario fueron Susana Rivero, la academia La Fábrica y su invitada especial Malena Pérez, quienes apostaron por la icónica “Dancing Queen”. Su presentación encendió al público con una vibra alegre y llena de energía, aunque los jueces señalaron problemas importantes en la coordinación del baile.

El versus continuó con Iribel Méndez, la academia Fusión Dance y su espectacular invitada de la noche, Carla Terceros. Ellas interpretaron “Ram Pam Pam”, logrando una puesta en escena cargada de sensualidad que rápidamente conquistó al público y se ganó varios halagos del jurado.

La juez Gabriela Zegarra destacó las mejoras de Susana respecto a su presentación anterior, y aplaudió la participación de Carla por su fuerza escénica.

“Susana, hubo nuevas propuestas y más conexión. En el equipo de Iribel, Carla la rompiste, lo hiciste muy bien; la academia estuvo fantástica”.

Por su parte, Elka Meyer también resaltó el avance de ambos equipos, especialmente la seguridad y claridad interpretativa sobre el escenario.

“Susana, estuvo mucho mejor planteada la propuesta. En el equipo de Iribel, Carla representó muy bien y se vio más seguridad”.

El juez Rodrigo Massa elogió el nivel interpretativo y la energía de los dos equipos, aunque señaló pequeños altibajos.

“Susana se acercaron muchísimo a los personajes, había una energía extra. En el equipo de Iribel lo hicieron con más seguridad, aunque hubo momentos donde la energía bajó”.

Finalmente, Tito Larenti cerró la ronda con un comentario directo pero positivo:

“No sé por qué esperan a eliminación para ponerse las pilas. Es verdad que a Malena tal vez le cuesta un poco llevar el ritmo, pero estuvo comprometida. Sobre el equipo de Iribel, Carla trabajaste muy bien; las vi más coordinadas”.

Tras escuchar las devoluciones, ambos equipos agradecieron las observaciones y pidieron al público y al jurado un voto de confianza para seguir en competencia.

