Plataformas ciudadanas exigen al TSE una auditoría de los resultados que dieron ganador a Rodrigo Paz

Los manifestantes, portando banderas y pancartas, reclamaron mayor transparencia en el proceso electoral y solicitaron que el TSE permita una revisión independiente de los resultados finales. 

Hans Franco

20/10/2025 19:37

Foto: Plataformas ciudadanas exigen auditoría a los resultados electorales
La Paz

Un grupo de aproximadamente 50 jóvenes de distintas plataformas ciudadanas se concentró este lunes en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), exigiendo una auditoría a los resultados de las elecciones nacionales que dieron como ganador al presidente electo Rodrigo Paz Pereira.

Los manifestantes portaban banderas y pancartas con mensajes en favor de la transparencia electoral. Denunciaron que la falta de una revisión abierta podría minar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

“Queremos que se audite el conteo, que se revisen las actas y que el Tribunal nos demuestre que no hubo irregularidades. La transparencia fortalece la democracia”, declaró uno de los voceros presentes en la concentración.

El ingreso al edificio del TSE fue restringido temporalmente, mientras efectivos policiales resguardaban la seguridad del perímetro. La protesta se desarrolló de manera pacífica y no se registraron incidentes.

