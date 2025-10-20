Un grupo de aproximadamente 50 jóvenes de distintas plataformas ciudadanas se concentró este lunes en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), exigiendo una auditoría a los resultados de las elecciones nacionales que dieron como ganador al presidente electo Rodrigo Paz Pereira.

Los manifestantes portaban banderas y pancartas con mensajes en favor de la transparencia electoral. Denunciaron que la falta de una revisión abierta podría minar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

“Queremos que se audite el conteo, que se revisen las actas y que el Tribunal nos demuestre que no hubo irregularidades. La transparencia fortalece la democracia”, declaró uno de los voceros presentes en la concentración.

El ingreso al edificio del TSE fue restringido temporalmente, mientras efectivos policiales resguardaban la seguridad del perímetro. La protesta se desarrolló de manera pacífica y no se registraron incidentes.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play