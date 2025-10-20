¿Qué dijo Rodrigo Paz sobre la relación entre Bolivia y Chile?

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, expresó su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales con Chile, destacando la necesidad de construir una agenda conjunta que promueva el desarrollo regional y la integración entre ambos países.

“Con Chile tenemos relaciones, de hecho, tenemos consulados, pero no el tipo de relaciones que quisiéramos tener. Bolivia tiene un interés muy grande sobre el Pacífico; estamos en un diseño de conectividad bioceánica en tres rutas de Bolivia. Va a ser de interés, creo, para Perú, Chile, Argentina y Paraguay”, señaló el mandatario electo en conferencia de prensa.

Paz subrayó que la integración física y económica del país con la región es una prioridad de su próximo gobierno, en el marco del corredor bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico, fortaleciendo el comercio, el turismo y la cooperación entre los países sudamericanos.

El presidente electo recordó que, a lo largo de su carrera política, ha recorrido más de 230.000 kilómetros por el territorio nacional, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades de conectividad y desarrollo que enfrenta Bolivia.

“Creo que es momento de que Chile y Bolivia trabajen de forma más cercana en beneficio de nuestros pueblos”, afirmó Paz, al remarcar su visión de una diplomacia práctica y orientada a resultados concretos.

La futura administración busca promover un nuevo ciclo de diálogo y entendimiento con los países vecinos, priorizando la cooperación regional, la integración económica y el bienestar compartido de las naciones.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play