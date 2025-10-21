¡Preocupante! Investigan maltrato a tres niños que vivían en condiciones precarias

Una grave denuncia de maltrato infantil conmocionó a las autoridades en Cochabamba. Tres menores de edad, todos con menos de 10 años, fueron rescatados luego de que se conociera que vivían en condiciones precarias y sufrían presunto maltrato. La madre de los niños intentó quitarse la vida, lo que activó la intervención inmediata de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia junto al Servicio Legal Integral Municipal.

Según informó Cinthia Prado, directora de Género Generacional, la mujer —una madre joven— fue trasladada al Centro Integral de Atención a la Familia (CAIF), donde recibe atención psicológica y terapia preventiva contra el consumo de alcohol y drogas.

“Se ha brindado contención a la madre y también a los niños. Ellos están ahora bajo el cuidado de un familiar de confianza, con seguimiento de la Defensoría. Se hará una evaluación social y psicológica para determinar las medidas a seguir”, explicó la autoridad.

Los tres hermanos fueron acogidos por su familia ampliada mientras se evalúa la situación de la madre y se garantiza la salud, educación y bienestar de los menores.

Las instituciones de protección continúan con los abordajes sociales y psicológicos para definir el futuro de los niños y evitar que se repitan episodios de violencia o vulneración de derechos.

