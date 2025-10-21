¡Indignante! Aprehenden a sujeto que vendía material pornográfico en puertas de un colegio

Enfurecidos padres de familia aprehendieron a un hombre de 40 años que presuntamente ofrecía material pornográfico a estudiantes en inmediaciones de una unidad educativa de la zona sur, de Cochabamba.

El hecho ocurrió la jornada de este lunes 20 de octubre, alrededor de las 14:00 horas.

De acuerdo con las denuncias, el individuo se apostaba en las puertas del establecimiento y mostraba los contenidos a menores de edad. Alarmados por la situación, los padres decidieron intervenir y retener al sospechoso hasta la llegada de la Policía.

El hombre fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se investiga el caso por la presunta distribución de material obsceno y corrupción de menores.

