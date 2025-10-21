Rodrigo Paz promete “tranquilidad al país” y destaca trabajo conjunto fuera de las ideologías

En una entrevista exclusiva realizada este lunes en Red Uno, el presidente electo Rodrigo Paz Pereira explicó que el proceso de conformación de su gabinete y de diálogo con distintos sectores del país avanza según lo previsto, con el objetivo de brindar certeza y estabilidad a la ciudadanía.

El presidente electo destacó que su equipo de trabajo comenzó a avanzar, para garantizar una transición ordenada y responsable.

“Nosotros ya empezamos hace semanas a generar los diálogos, porque entendíamos que, si la responsabilidad era a través del voto popular para asumir gobierno, teníamos que avanzar en nuestro trabajo. Hoy día tenemos un trabajo avanzado; eso le puede dar tranquilidad al país, porque en el parlamento habrá una predisposición de las diferentes bancadas”, afirmó Paz.

Respecto a las prioridades de su gobierno, Paz señaló que la gestión no se basará únicamente en ideologías políticas, sino en la implementación de normas y leyes que beneficien al país y corrijan errores del pasado.

“La ideología no da de comer; lo que da de comer son buenas normas, buenas leyes, cambiar muchos decretos que perjudicaron al país. Esa es mi responsabilidad directa como ejecutivo, pero especialmente un parlamento que esté a la altura de los grandes retos que tenemos ahora. Reitero, ya no es la ideología lo que dará de comer, es un buen parlamento y un buen gobierno entre todos. Una reforma en la justicia… yo estoy muy esperanzado con las señales que está dando la justicia”, subrayó.

El presidente electo recalcó que la coordinación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sistema judicial será clave para garantizar decisiones claras, predecibles y que generen confianza en la ciudadanía.

