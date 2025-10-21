El segundo grupo en presentarse fue el de la esperada Érika Valencia junto a la academia ‘Dazan Company Panteras’, quienes llevaron un ritmo vibrante con la canción “Xibom Bombom”, del grupo Carla Cristina e Banda As Meninas. La propuesta arrancó aplausos del público, que disfrutó de la energía del equipo, aunque el jurado no quedó del todo convencido.

Durante la actuación, el público acompañó con ovaciones, contagiado por la alegría del grupo. Sin embargo, los jueces coincidieron en que el nerviosismo afectó la ejecución de la coreografía.

La jueza Gabriela Zegarra destacó el entusiasmo, pero fue sincera en su observación.

“La presentación fue divertida, pero se notó nerviosismo, no solo en los bailarines, también en Érika. Creo que estabas un poco descolocada, fue buena, aunque no de las mejores”, comentó.

Por su parte, el juez Tito Larenti fue más crítico y señaló que el nivel del equipo no estuvo a la altura de galas anteriores.

“Si bien me gusta lo que haces, creo que esta no fue una de tus mejores presentaciones. No hubo lip sync, y los bailarines, sinceramente, parecían no saber lo que estaban bailando”, afirmó tajante.

El juez Rodrigo Massa observó que la coreografía había sido modificada en exceso respecto a la versión original, lo que —a su criterio— perjudicó el resultado final.

“La coreografía era sencilla, y todo lo que agregaron no fue muy acertado. A veces, menos es más”, expresó.

Finalmente, la jueza Elka Meyer fue directa en su evaluación, señalando que el equipo no logró mantener la seguridad que los caracteriza.

“Son uno de los grupos más seguros del escenario, pero esta vez estaban perdidos”, indicó.

Tras escuchar las devoluciones, Érika Valencia agradeció los comentarios del jurado y confesó que había ingresado al escenario con un fuerte dolor de cabeza.

