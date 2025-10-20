Edmand Lara llegó a La Paz; se reunirá con Rodrigo Paz

El vicepresidente electo, Edmand Lara, arribó esta mañana a la ciudad de La Paz en un vuelo comercial, acompañado de su familia. El vuelo aterrizó aproximadamente a las 10:30 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde se registró una presencia discreta de colaboradores y personal de seguridad.

A diferencia del flujo habitual de pasajeros, Lara no salió por la puerta principal, sino que abandonó las instalaciones en vehículo por una de las puertas alternas de la terminal aeroportuaria, evitando el contacto con medios de comunicación y simpatizantes que aguardaban su llegada.

Tras su arribo, la comitiva se trasladó hacia un hotel en la zona Sur de La Paz, donde se prevé que Lara y el presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, ofrezcan una conferencia de prensa conjunta en las próximas horas.

