“Es el momento de la reconciliación”: Edmand Lara llama a dejar atrás las peleas políticas y trabajar por Bolivia

Edmand Lara fue electo vicepresidente de Bolivia, según los resultados preliminares difundidos la noche de este domingo por el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Tras conocerse las primeras cifras, Lara ofreció un discurso en Santa Cruz, en el que agradeció el respaldo de la población y convocó a la unidad del país.

“No teníamos recursos para pagar propaganda, pero a través de las redes cada uno de ustedes defendió el voto, llevó el mensaje, hizo conocer la propuesta y nunca dejó de creer”, expresó ante una multitud de seguidores.

El ahora vicepresidente electo dedicó palabras de gratitud a diversos sectores sociales. Agradeció a las madres por creer en su propuesta, a los jóvenes, a los profesionales, a los transportistas, a los gremiales y a toda la gente. Resaltó que el triunfo es de todos los ciudadanos que confiaron en un cambio para el país.

“Esta victoria es de todos los que creían que Bolivia tenía que salir adelante. ¡Sí se pudo!”, enfatizó emocionado.

El vicepresidente electo también hizo un llamado a dejar atrás las divisiones políticas. “Es el momento de la reconciliación. Ya no se puede vivir peleando; los problemas son tan grandes que no podemos seguir enfrentándonos entre nosotros. Ya acabó la campaña política. Ahora la bandera que va a flamear es rojo, amarillo y verde: esa es nuestra bandera. Todos somos bolivianos”, afirmó.

En su mensaje, Lara subrayó la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones del Estado y construir un país de oportunidades. “Todos queremos una Bolivia mejor, que nuestros hijos tengan seguridad jurídica, trabajo, inversión y producción con estabilidad. Ya no queremos que la policía nos robe, ni jueces ni fiscales corruptos. Queremos una Bolivia de oportunidades, y ahora toca trabajar”, sostuvo.

Finalmente, pidió a sus detractores dejar atrás los conflictos y sumarse a la tarea común de reconstruir el país. “A todos los que nos atacaron, les decimos: dejen ya los problemas. Es hora de mirar hacia adelante”, concluyó.

