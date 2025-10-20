El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga manifestó este domingo su impresión tras conocer los datos emitidos por el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), que otorgan una victoria al binomio Paz-Lara, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Quiroga calificó la jornada de segunda vuelta como inédita en la historia democrática del país, y expresó su deseo de que sirva para fortalecer la democracia boliviana.

“Fue una jornada inédita para nuestra democracia. Esperamos que sirva para fortalecerla, ya que Bolivia tuvo la oportunidad de elegir entre dos frentes y no entre múltiples opciones”, señaló.

El exmandatario también reflexionó sobre la situación económica que atraviesa el país y aseguró que su partido presentó propuestas concretas para enfrentarla.

“Entendemos la angustia que están viviendo las familias bolivianas con esta crisis, que hace tiempo advertimos. Hicimos una propuesta clara sobre cómo solucionarla. El PDC tenía otras, la gente ha escogido. Tenemos denuncias anecdóticas sobre algunas actas, pero Bolivia no está para que nosotros le generemos más dificultades”, manifestó.

A pesar de que algunos de sus seguidores gritaban “fraude”, Quiroga pidió mantener la calma y respetar los resultados preliminares, mientras se aguarda el cómputo oficial.

“Viendo los resultados del Sirepre, respetamos su trabajo en la primera vuelta y también lo haremos en esta segunda. He llamado a Rodrigo Paz Pereira y le expresé mis felicitaciones por esta victoria en el escrutinio preliminar”, afirmó.

En un tono más emotivo, el candidato reconoció el sentimiento de derrota, aunque reafirmó su compromiso con el país.

“Mi alma está partida, no por algo personal, sino por las dificultades económicas que atraviesa Bolivia. Aprendí en la vida que ningún triunfo es permanente, ninguna derrota te doblega y ninguna adversidad te pone de rodillas. Estoy de pie, y junto a mi compañero JP Velasco asumimos esta etapa con una actitud madura y de Estado”, expresó.

Finalmente, Quiroga reiteró que el trabajo no termina con esta elección, y que continuará aportando desde el debate democrático para buscar soluciones a la crisis económica del país.

