Pasadas las 19:30 horas de este domingo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó los resultados oficiales parciales del cómputo electoral correspondiente a la segunda vuelta, alcanzando un avance del 95,27%.

Los datos preliminares muestran una clara ventaja del candidato Rodrigo Paz, quien suma el 53,7% de los votos, frente a su contrincante Jorge Tuto Quiroga, que obtiene un 46,2% de respaldo ciudadano.

En conferencia de prensa, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, informó que el proceso de conteo avanza dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

“De acuerdo a Ley, el Órgano Electoral tiene siete días para concluir el cómputo oficial. Nosotros confiamos que hasta el día miércoles o a más tardar hasta el jueves en la mañana podamos tener concluido el cómputo electoral oficial”, afirmó.

El avance del conteo ha sido seguido con atención tanto por la ciudadanía como por las organizaciones de observación electoral, en un contexto de alta expectativa nacional.

Mira la programación en Red Uno Play