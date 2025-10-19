La observación y denuncia sobre el presunto cambio de un acta electoral se produjo este domingo en la Unidad Educativa 6 de Junio, ubicada en la zona Alto Obrajes de La Paz, donde vecinos organizados afirmaron haber hecho seguimiento a la revisión de las actas electorales y detectaron una grave irregularidad.

De acuerdo con la denuncia, tras el conteo se tomaron fotografías en las que presuntamente se evidencia que la agrupación Libre habría ganado. Sin embargo, el acta habría sido cambiada posteriormente a favor del PDC, lo que generó malestar entre quienes supervisaban el proceso.

“Acá hubo un conteo erróneo de las actas. Ganó Libre con 125 votos y voltearon los datos, dando por ganador al PDC. Este es el conteo final: el PDC sacó 79, tenemos las pruebas”, afirmó una vecina.

“Estamos molestos con esta situación. Estábamos revisando todas las mesas y nos sorprende que en el acta final hayan volteado los resultados haciendo que el PDC gane”, agregó otra de las denunciantes.

Hasta el recinto educativo llegaron efectivos policiales y miembros del Tribunal Departamental Electoral (TDE) para realizar las investigaciones. De comprobarse la denuncia, el hecho podría constituir un delito electoral.

