TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

24ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Vecinos denuncian supuestas irregularidades en un recinto de La Paz

Según los vecinos, existen pruebas fotográficas del conteo de votos. La Policía llegó al lugar junto a delegados del TED y notarios electorales, quienes realizarán las investigaciones.

Red Uno de Bolivia

19/10/2025 19:49

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

La observación y denuncia sobre el presunto cambio de un acta electoral se produjo este domingo en la Unidad Educativa 6 de Junio, ubicada en la zona Alto Obrajes de La Paz, donde vecinos organizados afirmaron haber hecho seguimiento a la revisión de las actas electorales y detectaron una grave irregularidad.

De acuerdo con la denuncia, tras el conteo se tomaron fotografías en las que presuntamente se evidencia que la agrupación Libre habría ganado. Sin embargo, el acta habría sido cambiada posteriormente a favor del PDC, lo que generó malestar entre quienes supervisaban el proceso.

“Acá hubo un conteo erróneo de las actas. Ganó Libre con 125 votos y voltearon los datos, dando por ganador al PDC. Este es el conteo final: el PDC sacó 79, tenemos las pruebas”, afirmó una vecina.

“Estamos molestos con esta situación. Estábamos revisando todas las mesas y nos sorprende que en el acta final hayan volteado los resultados haciendo que el PDC gane”, agregó otra de las denunciantes.

Hasta el recinto educativo llegaron efectivos policiales y miembros del Tribunal Departamental Electoral (TDE) para realizar las investigaciones. De comprobarse la denuncia, el hecho podría constituir un delito electoral.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD