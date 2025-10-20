TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Jeanine Áñez felicita al binomio Paz-Lara tras su victoria en la segunda vuelta electoral

La expresidenta expresó su reconocimiento al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edman Lara, y llamó a trabajar por la unidad y la reconciliación en Bolivia.

Jhovana Cahuasa

19/10/2025 22:32

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

La expresidenta Jeanine Áñez Chávez felicitó este domingo a través de sus redes sociales al presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, y al vicepresidente electo, Edman Lara, luego de conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral.

“Felicito al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edman Lara: Bolivia los eligió”, señaló Áñez en un post.

En su mensaje, la exmandataria destacó que cada nuevo ciclo político representa una oportunidad para la reconciliación y la unidad del país, y llamó a los actores políticos a trabajar con esperanza por una Bolivia más justa y solidaria.

“Creo profundamente que cada nuevo ciclo en Bolivia es una oportunidad para sanar heridas, reencontrarnos y trabajar con esperanza por un país más justo y unido”, afirmó.

Áñez también deseó que la nueva etapa de gobierno esté guiada por la sabiduría, el diálogo y el amor por la patria, e instó a todos los bolivianos a construir juntos un país en paz y libertad.

“Deseo que esta etapa esté guiada por la sabiduría, el diálogo y el amor por nuestra patria, que juntos podamos construir una Bolivia en paz y en libertad”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD