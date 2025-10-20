Jeanine Áñez felicita al binomio Paz-Lara tras su victoria en la segunda vuelta electoral

La expresidenta expresó su reconocimiento al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edman Lara, y llamó a trabajar por la unidad y la reconciliación en Bolivia.
19/10/2025 22:32
La expresidenta Jeanine Áñez Chávez felicitó este domingo a través de sus redes sociales al presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, y al vicepresidente electo, Edman Lara, luego de conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral.
“Felicito al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edman Lara: Bolivia los eligió”, señaló Áñez en un post.
En su mensaje, la exmandataria destacó que cada nuevo ciclo político representa una oportunidad para la reconciliación y la unidad del país, y llamó a los actores políticos a trabajar con esperanza por una Bolivia más justa y solidaria.
“Creo profundamente que cada nuevo ciclo en Bolivia es una oportunidad para sanar heridas, reencontrarnos y trabajar con esperanza por un país más justo y unido”, afirmó.
Áñez también deseó que la nueva etapa de gobierno esté guiada por la sabiduría, el diálogo y el amor por la patria, e instó a todos los bolivianos a construir juntos un país en paz y libertad.
“Deseo que esta etapa esté guiada por la sabiduría, el diálogo y el amor por nuestra patria, que juntos podamos construir una Bolivia en paz y en libertad”, concluyó.
