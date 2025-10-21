Autoconvocados protestaron en el Cristo Redentor tras los resultados del balotaje que dio victoria al PDC

La noche de este lunes, ciudadanos autoconvocados se reunieron en el Cristo Redentor, en el segundo anillo de Santa Cruz de la Sierra, para expresar su indignación por los resultados del balotaje 2025.

Con banderas bolivianas y carteles, los asistentes exigieron respeto al voto y pidieron una auditoría del proceso electoral. La concentración se desarrolló de manera pacífica.

Los manifestantes entonaron el himno nacional, realizaron oraciones y corearon consignas como “¡Queremos respeto al voto!” y “¡Auditoría ya!”, expresando su desconfianza en los resultados oficiales divulgados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El balotaje del 19 de octubre dio la victoria al Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el binomio formado por Paz y Lara, frente a su contrincante Libre de Jorge “Tuto” Quiroga. Los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) fueron cuestionados por los movilizados.

