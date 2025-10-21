TEMAS DE HOY:
Comunidad

Autoconvocados protestaron en el Cristo Redentor tras los resultados del balotaje que dio victoria al PDC

Un grupo de ciudadanos se concentró en el Cristo Redentor, en Santa Cruz, para manifestar su descontento con los resultados del balotaje del 19 de octubre, en el que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo la victoria con el binomio Paz-Lara.

Red Uno de Bolivia

21/10/2025 7:36

Foto: Red Uno
Santa Cruz

La noche de este lunes, ciudadanos autoconvocados se reunieron en el Cristo Redentor, en el segundo anillo de Santa Cruz de la Sierra, para expresar su indignación por los resultados del balotaje 2025.

Con banderas bolivianas y carteles, los asistentes exigieron respeto al voto y pidieron una auditoría del proceso electoral. La concentración se desarrolló de manera pacífica.

Los manifestantes entonaron el himno nacional, realizaron oraciones y corearon consignas como “¡Queremos respeto al voto!” y “¡Auditoría ya!”, expresando su desconfianza en los resultados oficiales divulgados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El balotaje del 19 de octubre dio la victoria al Partido Demócrata Cristiano (PDC), con el binomio formado por Paz y Lara, frente a su contrincante Libre de Jorge “Tuto” Quiroga. Los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) fueron cuestionados por los movilizados.

 

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

