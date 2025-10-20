Sala Plena del TED en Tarija entrará en el conteo oficial de votos

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija realizará el conteo oficial de votos del balotaje. Son 1.814 actas electorales las que serán procesadas y contabilizadas, las cuales llegan de manera paulatina desde diferentes unidades educativas del departamento.

De acuerdo con la evaluación del TED, la jornada electoral transcurrió con tranquilidad y sin incidentes mayores. La Sala Plena firmó el acta que autoriza el inicio del conteo oficial una vez que se retomen las labores.

“Nosotros tenemos tres instrumentos: una base de datos, la transcripción de las actas, el documento general escaneado y el documento físico para corroborar. Conforme se publiquen los datos, se irán contabilizando y subiendo al sitio web, donde la ciudadanía, los políticos y los observadores podrán verificar el escrutinio. Se proyectará cada una de las actas”, explicó el presidente del TED.

