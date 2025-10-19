Defensoría registra 414 quejas en las elecciones: resaltan problemas por certificados de impedimento

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó este domingo que hasta el momento se registraron alrededor de 414 quejas a nivel nacional, producidas durante la jornada electoral del balotaje en Bolivia.

La autoridad señaló que las denuncias más frecuentes se relacionan con dificultades en la emisión de certificados de impedimento, ya que algunas personas no pudieron llegar a su recinto de votación.

“La dificultad que mayormente se ha presentado está vinculada a la emisión de certificados de impedimento en 175 casos, seguida por el voto preferente en 50 casos, voto asistido en 48, mesas habilitadas fuera del horario establecido en 31, y falta de información accesible y visible en recintos en 27 casos”, manifestó Callisaya.

Durante toda la jornada de votación se registraron largas filas de personas a la espera de obtener certificados de impedimento. Entre quienes se vieron imposibilitados de sufragar también se encontraban transportistas, que permanecieron en filas debido al desabastecimiento de combustible y tuvieron problemas para llegar a sus recintos.

Oruro es el departamento con más quejas registradas, con 132, mientras que La Paz reportó 83 y Santa Cruz, 75.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo informó sobre hechos de intolerancia: uno contra el presidente del Estado, Luis Arce, y otro contra un candidato a la vicepresidencia, quienes fueron abucheados al llegar a sus recintos de votación.

