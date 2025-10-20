¿Por qué sufrió variaciones el precio del dólar paralelo tras el resultado de las elecciones?

El dólar paralelo alcanzó durante la jornada del domingo 19 de octubre, de balotaje electoral los Bs 15 y posteriormente volvió a bajar, en reacción a los resultados difundidos por el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) sobre el candidato que asumirá la presidencia del país.

La economista Claudia Pacheco Ayala, especialista en logística y comercio exterior, explicó que la volatilidad se debe a las percepciones y expectativas de la población frente al resultado electoral.

“Esto es resultado de lo que la gente está sintiendo, y de lo que la gente decía después de la campaña: que si ganaba el binomio Paz-Lara, el dólar se iba a inestabilizar. Entonces, la gente va reaccionando”, señaló.

Pacheco destacó la importancia del discurso del binomio ganador, ya que puede generar calma y certidumbre, elementos necesarios para que el dólar paralelo se estabilice, aunque no al tipo de cambio oficial.

“En economía, no solo son los números sino la expectativa de la población, cómo reacciona ante ciertos eventos. Esperemos que luego del discurso la gente sienta la calma o la certidumbre necesaria y que el dólar deje de subir. La demanda alocada de dólares hace que, cuanto mayor sea la demanda, más sube el precio, y esto es lo que estamos viendo. Necesitamos esa certidumbre para que pueda estabilizarse un poco a la baja”, explicó.

Según datos emitidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar estadounidense registró una subida en el mercado paralelo, alcanzando 13,98 (BOB) a la venta y 15,14 (BOB) a la compra. Durante la mañana, había registrado 12,90 (BOB) a la venta y 13,03 (BOB) a la compra, evidenciando la volatilidad característica del mercado paralelo.

Tras conocerse los resultados de los comicios a las 20:28, la divisa se ajustó a 13,60 (BOB) a la venta y 13,97 (BOB) a la compra. Cinco minutos después, a las 20:33, el precio se disparó nuevamente, llegando a 13,98 (BOB) a la venta y 15,14 (BOB) a la compra. Al promediar las 21:51, se registraron 13,14 (BOB) a la venta y 13,23 (BOB) a la compra, mostrando la continua fluctuación del tipo de cambio paralelo durante toda la jornada electoral.

