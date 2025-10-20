TEMAS DE HOY:
TED de Santa Cruz alcanza el 27,23% del cómputo oficial de actas

Los datos oficiales difundidos por el Tribunal Electoral Departamental muestran una clara ventaja de la alianza Libre, que acumula el 71,68% de los votos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/10/2025 7:35

Santa Cruz, Bolivia

El centro de cómputo ubicado en los predios de la Fexpocruz continúa con el procesamiento de actas del balotaje. De acuerdo con, Saúl Paniagua, vocal del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz( TED), el trabajo inició a las 19:00 horas del día domingo, momento desde el cual comenzaron a llegar las actas para su procesamiento oficial.

Hasta el último reporte brindado por el TED, se alcanzó el 27,32% de actas computadas. Los resultados preliminares de este porcentaje arrojan 138.501 votos (28,32%) para el Partido Demócrata Cristiano (PDC), mientras que la alianza Libre obtuvo el 71,68%, lo que representa aproximadamente 350.000 votos.

El vocal explicó que en los próximos minutos se retomará el trabajo con la instalación nuevamente de las mesas encargadas del procesamiento de actas. Aseguró que los datos proporcionados corresponden al cómputo oficial y no al sistema de resultados preliminares (SIREPRE), que solo ofrece datos referenciales.

“Estamos sobre el 27,32% de actas computadas. Estos son los resultados hasta el momento”, indicó, remarcando que los números brindados tienen carácter oficial, en contraste con los datos preliminares que circulan en otras plataformas informativas.

