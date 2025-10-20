El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro concluyó, este domingo, el cómputo oficial de los votos correspondientes a la ciudad, con un avance del 62,43% del total departamental. El proceso se reanudó este lunes a las 08:00 para procesar las actas provenientes de las 16 provincias.

La Sala Plena Permanente del TED se instaló a las 18:00 horas del domingo, aunque debió declarar un cuarto intermedio hasta las 19:30, debido a la demora en la llegada de los primeros sobres de seguridad “A”, que contienen las actas electorales.

El primer sobre fue recibido a las 18:17 horas de ayer, procedente desde la unidad educativa Fred Núñez, ubicada en la zona este de la ciudad. El último llegó cerca de las 21:12 horas, llegando del recinto electoral Los Ángeles.

El cómputo se realizó bajo la observación y seguimiento de delegados de la misión de observación electoral de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación Jubileo y la delegación de la Defensoría del Pueblo.

Paralelamente, el Centro de Monitoreo en la Segunda División del Ejército y el propio TED Oruro realizaron el seguimiento del retorno de las brigadas de ruta y la llegada de actas y maletas electorales desde las provincias. La primera brigada provincial arribó en las primeras horas de la madrugada, aproximadamente a las 00:13 y era del municipio de Caracollo.

El presidente del TED Oruro, Iver Pereira Vásquez, calificó la jornada como “tranquila” y destacó la participación ciudadana. “Ha sido una verdadera fiesta democrática para las orureñas y los orureños”, afirmó, subrayando el compromiso del organismo con la transparencia y el rigor técnico.

El cómputo continúa este lunes, bajo la atenta supervisión de misiones de observación internacional, nacional, además de representantes de organizaciones cívicas locales.

Mira la programación en Red Uno Play