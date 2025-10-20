Tras la segunda vuelta electoral, vuelven las filas por combustible en La Paz

Apenas concluyó la jornada de la segunda vuelta electoral en Bolivia, las filas de vehículos en busca de gasolina y diésel volvieron a las estaciones de servicio de la ciudad de La Paz.

Durante el día domingo, la restricción vehicular dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar el normal desarrollo de la votación redujo significativamente el tránsito y, por tanto, la demanda de combustible. Sin embargo, una vez finalizado el horario de restricción, decenas de conductores retomaron desde la noche las filas en las estaciones de las zonas de San Pedro, Villa Fátima, Obrajes y la autopista La Paz–El Alto, entre otras.

Este lunes por la mañana, las largas filas se mantienen, generando congestión vehicular y malestar entre los conductores, quienes manifestaron su preocupación por el persistente desabastecimiento intermitente de carburantes.

Mientras tanto, los transportistas urbanos y conductores particulares mantienen la expectativa de una pronta normalización, luego de una jornada electoral que, aunque transcurrió con tranquilidad, dejó en evidencia que la escasez de carburantes sigue siendo uno de los principales problemas inmediatos del país.

