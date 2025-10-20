Tras conocerse la victoria de Rodrigo Paz Pereira en la inédita segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el presidente Luis Arce Catacora emitió un mensaje de felicitación y reconocimiento al nuevo mandatario electo, destacando la vocación democrática del país.

"Felicito a Rodrigo Paz Pereira, el presidente electo en una histórica segunda vuelta electoral que se realizó por primera vez en Bolivia y le deseo el mejor de los éxitos a su gobierno", expresó el presidente Arce a través de sus canales oficiales.

El mandatario también elogió la labor del organismo electoral, señalando: "Asimismo, felicito al Tribunal Supremo Electoral por el gran trabajo realizado y el resultado que se conoció de manera oportuna para dar certidumbre a la población".

En un tono conciliador, Arce dedicó un especial reconocimiento a la ciudadanía: "Y de manera especial, expreso mi más alto reconocimiento al pueblo boliviano, el verdadero ganador de esta jornada. Saludamos la vocación democrática y pacífica de las y los bolivianos, que hoy acudieron a las urnas. Que la voluntad popular sea la base para seguir construyendo un mejor futuro para todas y todos".

Finalmente, el presidente, que llegó a la silla presidencial con el Movimiento al Socialismo (MAS), reafirmó su compromiso con el proceso de cambio de mando. "Como gobierno estamos listos para trabajar la transición ordenada que en todo momento comprometimos" aseguró Arce. Además, resaltó un hito democrático: "Después de 28 años se dará la Transmisión de Mando de un gobierno electo en las urnas a otro electo en las mismas condiciones. ¡Qué viva nuestra democracia! ¡Qué viva el pueblo boliviano! ¡Qué viva el Estado Plurinacional de Bolivia!".

Con estas declaraciones, el gobierno saliente garantiza una transición institucional y pacífica, marcando un nuevo ciclo en la historia política de Bolivia.

