Cochabamba: Transporte público y particular retoma la circulación tras concluir la jornada electoral

Los vehículos comenzaron a salir a las calles al finalizar la tarde, pese a que la restricción vehicular se mantenía vigente hasta la medianoche.

Silvia Sanchez

19/10/2025 20:30

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Luego de una jornada electoral desarrollada con tranquilidad en Cochabamba, el transporte público y particular comenzó a circular nuevamente por las principales vías de la ciudad durante la tarde de este domingo 19 de octubre.

Los motorizados empezaron a verse una vez que las actas de votación fueron trasladadas a los centros de cómputo, marcando el cierre de la segunda vuelta electoral.

Según la normativa electoral, la restricción vehicular debía mantenerse hasta las 24:00; sin embargo, varios vehículos sin autorización ya transitaban por diferentes zonas del municipio.

El flujo vehicular fue incrementándose de manera progresiva, con trufis, taxis y autos particulares retomando sus recorridos habituales, mientras la población volvía gradualmente a sus actividades cotidianas.

 

