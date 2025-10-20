Cochabamba: Transporte público y particular retoma la circulación tras concluir la jornada electoral

Los vehículos comenzaron a salir a las calles al finalizar la tarde, pese a que la restricción vehicular se mantenía vigente hasta la medianoche.
19/10/2025 20:30
Luego de una jornada electoral desarrollada con tranquilidad en Cochabamba, el transporte público y particular comenzó a circular nuevamente por las principales vías de la ciudad durante la tarde de este domingo 19 de octubre.
Los motorizados empezaron a verse una vez que las actas de votación fueron trasladadas a los centros de cómputo, marcando el cierre de la segunda vuelta electoral.
Según la normativa electoral, la restricción vehicular debía mantenerse hasta las 24:00; sin embargo, varios vehículos sin autorización ya transitaban por diferentes zonas del municipio.
El flujo vehicular fue incrementándose de manera progresiva, con trufis, taxis y autos particulares retomando sus recorridos habituales, mientras la población volvía gradualmente a sus actividades cotidianas.
