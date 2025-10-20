TSE presenta resultados del Sirepre y dice que son irreversibles

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó que el sistema de registro y procesamiento electoral Sirepre volvió a demostrar eficiencia y confiabilidad durante la segunda vuelta presidencial, consolidando resultados preliminares casi al 100%.

“Queremos anunciarles que nuestro sistema del Sirepre ha dado muy buenos resultados en la primera ronda y también hoy ha cumplido eficazmente su función. Tenemos datos casi al 100%, y esto ya nos muestra una tendencia, un resultado que parece ser irreversible”, afirmó Hassenteufel.

La autoridad electoral destacó además la alta participación ciudadana, que se estima entre el 85% y el 90% del padrón habilitado, reflejando el compromiso democrático de la población boliviana. “Ese dato ya lo tenemos y será confirmado oficialmente una vez concluya el cómputo total”, precisó.

El presidente interino del TSE subrayó que el proceso electoral se desarrolló con normalidad, transparencia y seguridad, y agradeció a los ciudadanos, jurados electorales y fuerzas de seguridad por contribuir al éxito de la jornada democrática.

