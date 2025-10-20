Otto Ritter: “Rodrigo Paz conecta con el pueblo y le da esperanza a Bolivia”

Luego de que los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral dieran como virtual presidente electo a Rodrigo Paz con un 54,5% de los votos, las reacciones no se hicieron esperar.

El analista político Otto Ritter fue uno de los primeros en valorar positivamente el pronunciamiento de Paz, resaltando cinco puntos clave que, a su juicio, marcan la pauta del futuro gobierno.

“Lo primero, agradece a Dios; segundo, habla de unidad, de dejar atrás los conflictos y la campaña; tercero, no más guerra sucia; cuarto, llama a la unidad, lo convoca a Tuto y a Juan Pablo Velasco, además de las otras fuerzas; quinto, dice que va a poner a Bolivia en relaciones internacionales con todo el mundo, lo cual es de vital importancia”, resumió Ritter.

El experto también destacó que Paz abordó un tema crucial para la ciudadanía: “Y habla de asegurar el combustible, y ya hay conversaciones con países amigos para asegurarlo desde el primer día”, añadió.

Para Ritter, el elemento más significativo del discurso de Paz fue la conexión emocional y la esperanza que logró transmitir a la población. “Lo más importante es que Rodrigo conecta mucho más con el pueblo y le da esperanza al pueblo boliviano. A mí me ha gustado el discurso de Rodrigo”, afirmó.

Finalmente, el analista señaló un giro fundamental en el liderazgo del presidente electo, destacando la transición de la figura de candidato a la de gobernante. “Lo que me gustó también del discurso de Rodrigo es que ha demostrado firmeza para querer gobernar. Ya habló como mandatario, ya no como candidato”, concluyó Ritter.

Mira la programación en Red Uno Play