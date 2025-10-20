TEMAS DE HOY:
PDC lidera en seis departamentos, según resultados preliminares del Sirepre

Con el 95% de actas contabilizadas, el binomio Paz-Lara del PDC se perfila como ganador del balotaje presidencial.

Silvia Sanchez

19/10/2025 21:58

Foto APG
Bolivia

Escuchar esta nota

El Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) dio como virtual ganador al Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabezado por Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara, con un 54,53% de los votos a nivel nacional, de acuerdo con el 95% de actas contabilizadas.

Según los datos preliminares, el PDC obtuvo la victoria en seis departamentos del país:

  • Pando: 54,8%

  • La Paz: 65,6%

  • Oruro: 59,9%

  • Cochabamba: 61,1%

  • Potosí: 63,0%

  • Chuquisaca: 53,5%

Por su parte, Alianza Libre, liderada por Jorge “Tuto” Quiroga, se impuso en tres regiones:

  • Beni: 54,2%

  • Santa Cruz: 61,8%

  • Tarija: 50,4%

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se aclaró que, aunque los resultados del Sirepre son preliminares, no se prevén cambios significativos en el consolidado final.

El cómputo oficial de votos podría conocerse hasta el jueves 23 de octubre por la mañana, según informó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

