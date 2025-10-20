El Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) dio como virtual ganador al Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabezado por Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara, con un 54,53% de los votos a nivel nacional, de acuerdo con el 95% de actas contabilizadas.

Según los datos preliminares, el PDC obtuvo la victoria en seis departamentos del país:

Pando: 54,8%

La Paz: 65,6%

Oruro: 59,9%

Cochabamba: 61,1%

Potosí: 63,0%

Chuquisaca: 53,5%

Por su parte, Alianza Libre, liderada por Jorge “Tuto” Quiroga, se impuso en tres regiones:

Beni: 54,2%

Santa Cruz: 61,8%

Tarija: 50,4%

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se aclaró que, aunque los resultados del Sirepre son preliminares, no se prevén cambios significativos en el consolidado final.

El cómputo oficial de votos podría conocerse hasta el jueves 23 de octubre por la mañana, según informó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel.

Mira la programación en Red Uno Play