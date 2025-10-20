TEMAS DE HOY:
Manfred felicita al PDC y ofrece su apoyo “sin pedir nada a cambio”

El alcalde de Cochabamba destacó la victoria de Rodrigo Paz y llamó a trabajar por el desarrollo del país.

Silvia Sanchez

19/10/2025 21:46

Cochabamba, Bolivia

Tras conocerse los resultados preliminares del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), el alcalde de Cochabamba y excandidato presidencial, Manfred Reyes Villa, felicitó al Partido Demócrata Cristiano (PDC) por su virtual victoria en la segunda vuelta electoral.

Felicitar al ganador, si bien los datos son preliminares, esto ya es irreversible”, expresó el burgomaestre cochabambino en declaraciones a la prensa.

 

Reyes Villa resaltó la victoria de la dupla conformada por Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara, y aseguró que brindará su apoyo sin pedir nada a cambio, priorizando el trabajo conjunto por el desarrollo del país.

“No necesitamos hacer alianzas ni pedir nada, pero sí podemos apoyar todas las políticas públicas que beneficien a Bolivia, que promuevan cambios estructurales en la Constitución para lograr transformaciones profundas”, manifestó la autoridad edil.

El alcalde también subrayó que el departamento de Cochabamba fue determinante en la definición del frente ganador en esta segunda vuelta.

 

