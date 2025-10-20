TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Tuto Quiroga obtiene mayoría en Beni con 54,12%, según datos preliminares del Sirepre

Con más del 95% de actas procesadas, Jorge Tuto Quiroga se perfila como el candidato más votado en Beni.

Naira Menacho

19/10/2025 21:24

Foto: RR.SS/ Libre.
Bolivia

Escuchar esta nota

Jorge Tuto Quiroga, candidato de Alianza Libre, lidera los resultados preliminares en el departamento del Beni con un 54,12% de los votos, de acuerdo con los datos difundidos por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral.

Con 231.541 votos procesados, lo que representa el 95,71% del total, Quiroga sumó 125.301 sufragios, mientras que su contrincante más cercano, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Luis Paz, obtuvo 106.240 votos, equivalentes al 45,88%.

Además, se registraron 2.076 votos blancos y 8.298 votos nulos, cifras que completan el panorama preliminar de la votación en el departamento beniano.

Los datos aún deben ser confirmados oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD