Jorge Tuto Quiroga, candidato de Alianza Libre, lidera los resultados preliminares en el departamento del Beni con un 54,12% de los votos, de acuerdo con los datos difundidos por el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral.

Con 231.541 votos procesados, lo que representa el 95,71% del total, Quiroga sumó 125.301 sufragios, mientras que su contrincante más cercano, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Luis Paz, obtuvo 106.240 votos, equivalentes al 45,88%.

Además, se registraron 2.076 votos blancos y 8.298 votos nulos, cifras que completan el panorama preliminar de la votación en el departamento beniano.

Los datos aún deben ser confirmados oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral en los próximos días.

