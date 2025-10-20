El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó diferentes plataformas para que la ciudadanía pueda seguir en tiempo real el conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial realizada este domingo 19 de octubre.

De acuerdo con el conteo preliminar, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lidera con el 54% de los votos, mientras que Jorge “Tuto” Quiroga, de Alianza Libre, registra el 45%, con el 98% de actas computadas de manera preliminar.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, señaló que la tendencia “parece ser irreversible”, aunque el conteo continuará actualizándose hasta completar la totalidad de las actas.

Para conocer los resultados en directo, la población puede escanear el siguiente código QR, que redirige al portal del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Órgano Electoral,

o ingresar directamente al siguiente enlace:

👉 https://sirepre.oep.org.bo

Hassenteufel recordó que, conforme a la normativa, el TSE dispone de siete días para publicar los resultados oficiales, aunque anticipó que el conteo podría concluir entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves.

