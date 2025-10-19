TEMAS DE HOY:
Pando: Ejecutan nueve órdenes de aprehensión durante la jornada de votación

La mayoría de los arrestos fueron por asistencia familiar; los sindicados fueron identificados cuando acudieron a sufragar.

Silvia Sanchez

19/10/2025 19:38

Pando, Bolivia

Durante la jornada electoral de este domingo en el municipio de Cobija, departamento de Pando, efectivos policiales ejecutaron nueve mandamientos de aprehensión pendientes por distintos delitos, en su mayoría relacionados con asistencia familiar.

Según el reporte policial, también se cumplieron órdenes por avasallamiento y corrupción de menores. Los sindicados fueron identificados cuando acudieron a sus recintos de votación, y posteriormente fueron aprehendidos por los uniformados.

No es la primera vez que este tipo de situaciones se registran durante procesos electorales, ya que las víctimas suelen solicitar a las autoridades policiales el cumplimiento de las órdenes judiciales, aprovechando la presencia de los procesados en los recintos de sufragio.

 

